2022/08/22 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بتظاهر المئات من عقود المزارات الشيعية امام مكتب رئيس ديوان الوقف الشيعي لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "المئات من عقود المزارات الشيعية يتظاهرون أمام مكتب رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة مطالبين تثبيتهم على الملاك الدائم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات من عقود المزارات الشيعية يتظاهرون في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات من عقود المزارات الشيعية يتظاهرون في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).