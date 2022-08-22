انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع مزار ’القطارة’ بكربلاء

2022/08/22 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتشال جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الامام علي في محافظة كربلاء.

وأوضح المصدر لـ ( بغداد اليوم) أن "الدفاع المدني انتشل جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي عليه السلام".

ويشار الى ان حصيلة ضحايا حادثة القطارة وصل الى خمسة اشخاص في وقت سابق، ليبلغ سبع ضحايا لحد الان.

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