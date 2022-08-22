2022/08/22 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق بكنيسة "مريم المصرية" بمنطقة العماروة بمحافظة الإسكندرية في مصر، ما تسبب في إصابة شخص، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. بعد ساعات من حادث دير درنكة حريق في كنيسة بالإسكندرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. بعد ساعات من حادث دير درنكة حريق في كنيسة بالإسكندرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).