سلطة الطيران: حركة مطار البصرة طبيعية وتظاهرات موظفيه لم تؤخر الرحلات

2022/08/22 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت سلطة الطيران المدني انه لا يوجد أي تأخير في توقيتات الرحلات بمطار البصرة.

واوضحت في بيان انه :” جرت صباح اليوم الاثنين تظاهرة لموظفي مطار البصرة الدولي بسبب عدم توقيع محاظر البيع من قبل وزارة النقل بعد أن تمت موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 57 في الجلسة الاعتيادية التي عقدت بتاريخ 2020/2/18 ، والذي ينص على شمول موظفي مطار البصرة الدولي وبحضور محافظ البصرة واللجنة المكلفة من قبل وزارة النقل “.

واكدت سلطة الطيران المدني، انها تتابع حيثيات ذلك الموضوع مع الجهات المعنية من اجل الوصول إلى حلول واقعية لموظفي مطار البصرة الدولي ، علماً بأن هذا الموضوع من صلاحيات وزارة النقل .

كما اكدت السلطة بأنه لا يوجد أي تأخير في توقيتات الرحلات الجوية والمسافرين في مطار البصرة الدولي وأن حركة المسافرين تسير بانسيابية عالية.

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