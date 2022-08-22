عقود المزارات الشيعية يتظاهرون وسط بغداد

2022/08/22 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم المئات من موظفي عقود المزارات الشيعية، اليوم الاثنين، تظاهرة وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر، إن المئات من عقود المزارات الشيعية تظاهروا، اليوم، أمام مكتب رئيس ديوان الوقف الشيعي في منطقة الكرادة وسط بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأشار إلى أن التظاهرة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار امني كثيف.

وهذه التظاهرة الثانية، إذ سبق أن نظم العشرات من موظفي العقود للمزارات الشيعية تظاهرة وسط بغداد الاسبوع الماضي.

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