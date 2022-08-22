2022/08/22 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أفاد مصدر حكومي، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور مصر اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة عربية مصغرة، مبيناً، أن الكاظمي سيؤكد سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مصر ستستضيف اليوم الاثنين، قمة عربية مصغرة في مرسى مطروح في مدينة العلمين الجديدة، بحضور قادة 5 دول، هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى".

واضاف أن "هذه القمة العربية الخماسية من المقرر أن تناقش سبل توحيد الجهود والمواقف تجاه عدد من القضايا الدولية لا سيما القضية الفلسطينية وتحديات الأمن الاقليمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية والقضايا التي تواجه الدول العربية حاليا وفي مقدمتها التوترات في الساحات الفلسطينية والليبية ودعم السلام في اليمن وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة".

وتابع أن "الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة، سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة، وحرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد، فضلا عن عزمها في تعزيز دور ومكانة العراق عربيا وإقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".

وتابع أن "الكاظمي يقدر عالياً الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، ويتطلع لتعزيز أطر التعاون بين العراق ومصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون العربي الشامل، بهدف المضي في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور مصر اليوم للمشاركة في قمة عربية مصغرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور مصر اليوم للمشاركة في قمة عربية مصغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).