مقتل شخص اثر شجار مسلح غربي بغداد

2022/08/22 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قُتل شخص اليوم الاثنين، اثر شجار مسلح حصل في منطقة أبو غريب، غربي العاصمة بغداد .وقال مصدر أمني، ان “شجاراُ بين أطفال، تطور ألى حدوث نزاع مسلح بين جارين، استخدم فيه […]

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