2022/08/22 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يزور مصر اليوم لحضور قمة عربية مصغرة المركز الخبري الوطني.

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