الطيران المدني: لا يوجد أي تأخير في توقيتات الرحلات بمطار البصرة

2022/08/22 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، عدم وجود أي تأخير في توقيتات الرحلات بمطار البصرة.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني أنه "جرت في صباح هذا اليوم مظاهرات لموظفي مطار البصرة الدولي وذلك بسبب عدم توقيع محاظر البيع من قبل وزارة النقل بعد أن تمت موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 57 في الجلسة الاعتيادية التي عقدت بتاريخ 2020/2/18 ، والذي ينص على شمول موظفي مطار البصرة الدولي وبحضور محافظ البصرة واللجنة المكلفة من قبل وزارة النقل".

وأضاف أن "سلطة الطيران المدني تتابع حيثيات ذلك الموضوع مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حلول واقعية لموظفي مطار البصرة الدولي"، مشيراً الى أن "هذا الموضوع من صلاحيات وزارة النقل".

وأكدت السلطة بحسب البيان بأنه "لا يوجد أي تأخير في توقيتات الرحلات الجوية والمسافرين في مطار البصرة الدولي وأن حركة المسافرين تسير بانسيابية عالية".

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