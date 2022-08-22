مصرف الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية في فروعه

2022/08/22 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي بلغت 4276 حساب بالدينار والدولار .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان ( عدد حسابات التوفير بلغت 2749 حساب وبلغت حسابات الجاري 1285 حساب واضاف البيان ان عدد حسابات الودائع الثابتة بلغت 242 وديعة ).

وأضاف ان المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها .

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