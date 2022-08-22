كوريا الجنوبية تستفز جارتها الشمالية بمناورات عسكرية مشتركة ضخمة مع الولايات المتحدة

2022/08/22 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت، الإثنين، مع الولايات المتحدة إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ عام 2018، في خطوة يرجح أن تُغضب كوريا الشمالية التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.وتعد واشنطن أبرز حليف أمني ل‍كوريا الجنوبية، … Readmore

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