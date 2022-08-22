الرئيس الفلسطيني يزور تركيا للقاء الرئيس التركي لتطوير العلاقة بين البلدين

2022/08/22 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى أن الرئيس محمود عباس يبدأ اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح السفير مصطفى أن الرئيسين سيبحثان في العلاقات الثنائية … Readmore

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