بالصورة.. مطالبات برلمانية بسحب يد وزير الصناعة.. فساد وتخريب

2022/08/22 | 11:14 - المصدر: المسلة

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مطالبات برلمانية بسحب يد وزير الصناعة..



فساد وتخريب أولاً على المسلة.

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