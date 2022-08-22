تشكيل هيئة مؤقتة لنادي الجنسية الرياضي

2022/08/22 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شكلت اللجنة الاولمبية الوطنية، هيئة ادارية مؤقتة لنادي الجنسية الرياضي.

وجاء ذلك بكتاب رسمي عن اللجنة الاولمبية، حددت فيه الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الجنسية و التي ستأخذ على عاتقها ادارة شؤون النادي لفترة ثلاثة أشهر، تعمل على ترتيب وضع النادي و ترتيب اوراقه و تحضر لإجراء انتخابات جديدة.

وتألفت الهيئة المؤقتة لنادي الجنسية من اللواء مؤيد عباس ناصر رئيساً و محمد عبد العزيز نائبا للرئيس و حسين علي حسين للأمانة المالية و علاء خالد سالم لأمانة السر ومحمود سعودي لعيبي عضواً.

ويأتي تشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الجنسية بعد عديد من المشاكل و الإرهاصات والإخفاقات الادارية والفنية والقرارات القضائية الباتة بحل ادارة النادي.

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