2022/08/22 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت السفارة الألمانية، التعازي إلى العراق بحادثة قطارة الإمام علي (عليه السلام) في محفظة كربلاء المقدسة.

وذكرت السفارة في بيان أن “السفارة الالمانية في بغداد، تعرب عن أسفها وتتقدم بالتعازي لوفاة الضحايا المدنيين جراء حادث انهيار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء”.

وأضافت “نتمنى السلام للضحايا و عائلاتهم في هذا الوقت العصيب و الشفاء العاجل للجرحى”.

التالي

منذ 53 دقيقة

الكاظمي يزور اليوم مصر لحضور قمة عربية مصغرة

منذ ساعة واحدة

وفد يمثل السيد الصدر يتوجه لزيارة موقع حادث القطارة في كربلاء المقدسة

منذ 14 ساعة

الصدر يعزي ذوي ضحايا القطارة ويدعو لتحقيق فوري وجاد

منذ 17 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 17 ساعة

الحلبوسي يعزي ذوي ضحايا (قطارة الإمام علي عليه السلام)

منذ 20 ساعة

صالح يثمن جهود انقاذ العالقين بحادث انهيار التلة الترابية على قطارة الإمام علي (واع)

منذ 21 ساعة

الكاظمي يوجه الغانمي بالذهاب إلى محل حادثة انهيار التلة الترابية في قطارة الإمام علي (عليه السلام)

منذ 22 ساعة

رئيس الجمهورية يدعو لإنقاذ المحتجزين بحادثة القطارة

منذ 23 ساعة

مجلس الوزراء يقرر تمويل مستحقات العلوميين

منذ 24 ساعة

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الألمانية تعزي العراق بحادثة قطارة الإمام علي (عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الألمانية تعزي العراق بحادثة قطارة الإمام علي (عليه السلام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).