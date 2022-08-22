منتظر محمد باقٍ مع القوة الجوية

2022/08/22 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر مطلعة من داخل نادي القوة الجوية الرياضي العراقي، أن لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق القوة الجوية منتظر محمد باقٍ مع الفريق وسيمثله في الموسم المقبل.وأضافت، أن كل ما يشاع عن انتقاله إلى فريق آخر غير صحيح واللاعب لا يزال يواصل حصصه التدريبية مع فريق القوة الجوية في بغداد.وأوضحت المصادر، أن اللاعب منتظر محمد سبق وأن تلقى عرضاً للاحتراف مع فريق التعاون الإماراتي، إلا أن هذا العقد لم يتم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على بعض البنود.وكان منتظر محمد قد حمل شارة «الكابتن» للمنتخب الأولمبي العراقي في البطولات الأخيرة،وشارك مع المنتخب العراقي الأول في تصفيات كأس العالم الأخيرة.وانتقل منتظر محمد في منتصف الموسم الماضي من فريق الزوراء إلى منافسه فريق القوة الجوية بعد أن سبقه في الانتقال من الزوراء إلى الجوية شقيقه مصطفى محمد، إلا أن الأخير قرر العودة إلى الزوراء مؤخراً، ما جعل البعض يشيع بأن منتظر محمد سيعود إلى الزوراء أيضاً صحبة شقيقه.

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