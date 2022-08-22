استطلاع: «الاحتياطي الأمريكي» يبطئ زيادة الفائدة إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر

2022/08/22 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال اقتصاديون في استطلاع لرويترز، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وتراجع التضخم الشهر الماضي رغم أنه ما زال قرب أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير أسعاره بشكل ضيق لتصبح الزيادة 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول بعد 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وتوقع معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس/آب زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل كما في الاستطلاع الأخير، والذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يتراوح بين 2.75 في المئة وثلاثة في المئة.

وتوقع 18 من بين 94 شملهم الاستطلاع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد قال في الشهر الماضي «من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات».وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجموعة رابوبنك المصرفية: إن «الركود شر لا بد منه والسبيل الوحيد للوصول إلى حيث نريد، حيث لا يخسر الناس كل أموالهم بسبب ارتفاع الأسعار».(رويترز)

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