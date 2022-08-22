2022/08/22 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتفاق النووي يضع العراق تحت مطرقة ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3OpMFeo7Zrc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتفاق النووي يضع العراق تحت مطرقة ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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