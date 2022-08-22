انتعاش القطاع المالي وارتفاع نسب البطالة.. تعرف على مؤشرات الاقتصاد العراقي خلال 10 سنوات

2022/08/22 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت مؤشرات اقتصادية، انتعاش القطاع المصرفي والمالي في العراق خلال العشرة سنوات الماضية، مقابل ارتفاع نسب البطالة والنفقات الحكومية.

وأظهرت المؤشرات في تقرير للبنك المركزي العراقي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن معدل البطالة ارتفع الى %16.5 في 2021 مقارنة ب 11.9% في 2012 ، كذلك انخفض الاحتياطي الاجنبي من 69.6 مليار دولار في 2012 الى 63.8 مليار دولار في 2021.

وبينت المؤشرات أن اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية ارتفع من 62 تريليون دينار في 2012 الى 96 تريليون دينار في 2021، قابلها ارتفاع اجمالي رؤوس اموال المصارف من 5.9 تريليون دينار في 2012 الى 17.7 تريليون دينار في 2021.

وارتفع عدد المصارف في العراق الى 73 مصرفا مقارنة بـ 54 مصرفا في عام2012، بالمقابل انخفض اجمالي الايرادات العامة الى 109 تريليون دينار مقابل 119 تريليون دينار في 2012.

ويظهر من المؤشرات أن اجمالي النفقات ارتفع من 90 تريليون دينار في 2012 الى 102 تريليون دينار في 2021، فيما ارتفع اجمالي الدين العام من 6.5 تريليون دينار في 2012 الى 69.9 في 2021.

أما الاستيرادات فأنخفضت هي الأخرى من 50 مليار دولار في 2012 الى 34 مليار دولار في 2021، كذلك الصادرات انخفضت من 94 مليار دولار في 2012 الى 73 مليار دولار في 2021.

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