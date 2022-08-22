خبراء ينصحون بعدم اتباع الحميات.. هل فقدان الوزن مهم للصحة فعلًا؟

2022/08/22 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحارب أخصائيو التغذية "الحميات" التي تنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يسلط الضوء على العلاقة المترابطة بين الصحة والوزن.

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