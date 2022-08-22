2022/08/22 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (AKİB) التركية، يوم الاثنين، ان العراق كان ثالث أكبر مستورد لهذه المحاصيل خلال الشهر الماضي.وقال رئيس الجمعية، فرحات جوروز، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في المرتبة الثالثة باستيراد الخضروات والفواكه التركية في تموز المركز الخبري الوطني.

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