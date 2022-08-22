2022/08/22 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.وقال حاكم الولاية في بيان: “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو يفضح وحشية 3 رجال شرطة امريكيين ويتسبب في فصلهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يفضح وحشية 3 رجال شرطة امريكيين ويتسبب في فصلهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يفضح وحشية 3 رجال شرطة امريكيين ويتسبب في فصلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).