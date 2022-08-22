وصول وفد زعيم التيار الصدري لموقع حادث (القطارة) في كربلاء

2022/08/22 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لموقع حادث (القطارة) في كربلاء المقدسة.

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