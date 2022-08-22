2022/08/22 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصر ، اليوم الاثنين ، لحضور قمة عربية مصغرة .

وذكرت الوكالة الرسمية :” ان الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة سعي حكومته للمضي بدعم الحوار بين الاشقاء في المنطقة.كما سيؤكد حرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد”.

واضافت :” ان الكاظمي يتطلع لتعزيز اطر التعاون بين العراق ومصر، سواء على المستوى الثنائي او في اطار آلية التعاون العربي الشامل”.

يذكر ان الكاظمي سيشارك في القمة المصغرة التي ستعقد في العلمين بمصر ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبدالله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، ورئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم الملفات التي سيطرحها الكاظمي في القمة العربية المصغرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم الملفات التي سيطرحها الكاظمي في القمة العربية المصغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).