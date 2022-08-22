النزاهة: استقدام مسؤولين سابقين في وزارة النقل لشبهات بالعقود المبرمة مع “سيركو” البريطانية

2022/08/22 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في وزارة النقل؛ لإحداثهما الضرر العمدي بالجهة التي كانا يعملان فيها.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق […]

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