2022/08/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قابلة للزيادة..الصحة تعلن حصيلة الإنهيار الترابي في كربلاء - عاجل

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