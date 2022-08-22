صدور أمر استقدام بحق مسؤولين سابقين في وزارة النقل

2022/08/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في وزارة النقل؛ لإحداثهما الضرر العمدي بالجهة التي كانا يعملان فيها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إنه "قامت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة باصدار أمر استقدامٍ بحقِّ مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها؛ جراء المخالفات المرتكبة في العقود المبرمة مع إحدى الشركات الأجنبيَّة للملاحة الجويَّة".

وتابعت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام صدر وفق احكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنَّه جاء جراء المخالفات المرتكبة في التعاقدات كافة بين الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة وشركة (سيركو) البريطانيَّة لمراقبة حركة الجويَّـة العراقيَّة".

واوضحت أنه "تنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

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