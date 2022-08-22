الإعمار تستأنف اعمال مشروع ماء جديدة الشط في ديالى

2022/08/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، استئناف العمل بمشروع ماء جديدة الشط في محافظة ديالى، احد مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 2000 م3/الساعة ويخدم نحو 87 الف نسمة"، موضحاً ان "الاعمال جارية في رفع منسوب مستوى التربة لتلافي اضرار الفيضانات المحتملة مستقبلاً ؛كون المشروع يقع على ضفاف نهر دجلة".

وبين، ان "المشروع يحتوي على 3 احواض ترسيب وابنية مضخات السحب والدفع والفلاتر، مع خزان ارضي وخزانين عاليين، فضلاً عن خطوط ناقلة مختلفة الاقطار بطول يبلغ نحو 35 كم".

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