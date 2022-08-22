نينوى.. امرأة تقتل زوجها بطريقة بشعة

2022/08/22 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – نينوىاقدمت امرأة في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، على قتل زوجها أثناء نومه باستخدام "المقص".

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "امرأة تعاني من اضطرابات نفسية أقدمت على قتل زوجها اثناء نومه مستخدمة "المقص" ضمن قضاء تلعفر في نينوى".

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