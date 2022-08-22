2022/08/22 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز ـ أمنكشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، جريمتي قتل غامضتين مختلفتين حصلتا ضمن منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزنا تمكنت من كشف جريمتي قتل غامضتين مختلفتين حصلتا ضمن منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد".واضافت، انه "لأهمية الموضوع ولمجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل لمتابعة حادثي القتل، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عنه التوصل إلى الجناة والقبض عليهما ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة بارتكابهما جريمتي القتل".

واشار البيان الى أنه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف ملابسات جريمتي قتل 'غامضتين' في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف ملابسات جريمتي قتل 'غامضتين' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).