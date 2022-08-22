2022/08/22 | 12:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -R9QkT6rfM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئاسات الثلاث تعزي ذوي الضحايا بحادثة القطارة في نشرة اخبار الساعة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئاسات الثلاث تعزي ذوي الضحايا بحادثة القطارة في نشرة اخبار الساعة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).