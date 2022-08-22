عاجل | وزارة الصحة العراقية: 7 وفيات و6 مصابين حصيلة انهيارات صخرية وترابية في مزار كربلاء

2022/08/22 | 12:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة العراقية: 7 وفيات و6 مصابين حصيلة انهيارات صخرية وترابية في مزار كربلاء

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