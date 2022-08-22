الشمري يستغرب من استمرار مدير صحة نينوى في عمله رغم إقالته

2022/08/22 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استغرب النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، استمرار مدير صحة المحافظة في عمله وبكامل الصلاحيات رغم صدور امر إقالته منذ اكثر من شهرين و بانتظار اختيار البديل عنه او تكليف معاونه، داعيا رئيس الوزراء ووزير الصحة الى تكليف معاونه في الوقت الحاضر او ايجاد بديل له.

وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي، “سبق لاهل الموصل ان طالبوا رئيس الوزراء ووزير الصحة في مناسبات عديدة باقالة مدير صحة المحافظة بسبب شبهات الفساد وهدر المال العام التي كان ضحيتها المواطن البسيط في نينوى من خلال سوء الخدمات الصحية”، مبينا ان “هناك معلومات وصلت الينا من قبل وزارة الصحة بانه تم اقالة مدير الصحة ومنذ اكثر من شهرين بانتظار ايجاد بديل عنه حتى اللحظة”.

واضاف الشمري، ان “بقاء مدير الصحة في عمله وبصلاحيات كاملة في الإنفاق والتوقيع هو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام والأغرب منها هو العجز عن إيجاد بديل منذ اكثر من شهرين ، فهل ان المحافظة وكوادرها الصحية او وزارة الصحة تفتقر الى شخصية واحدة نزيهة و كفوءة وقادرة على إدارة صحة محافظة”، لافتا الى ان “ايجاد بديل لمدير صحة محافظة يأخذ كل هذا الوقت والتلكؤ هو امر مستغرب”.

ودعا الجهات المعنية “لتوضيح الاسباب الحقيقية في عدم تكليف معاون مدير الصحة المقال او اختيار البديل”.

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