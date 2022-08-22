شرطة كاليفورنيا تتلقى نداء استغاثة كاذب من حديقة حيوانات.. وأصابع الاتهام تتوجه لـ

2022/08/22 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة طريفة، اتصلت أنثى قرد من نوع "كابوشين" برقم 911 المخصص للطّوارئ عن طريق الخطأ من حديقة حيوانات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

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