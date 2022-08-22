الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق واستمرار التعرف على الجثث

2022/08/22 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 شخصا، بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني الإذاعة الجزائرية، الاثنين، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية.

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