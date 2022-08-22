بمقص.. امرأة تقتل زوجها خلال نومه في نينوى

2022/08/22 | 13:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني الاثنين، بمقتل رجل على زوجته خلال نومه، في محافظة نينوى.

وقال المصدر إن “امرأة تعاني من اضطرابات نفسية أقدمت على قتل زوجها اثناء نومه مستخدمة اله حادة مقص ضمن قضاء تلعفر في نينوى”.

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