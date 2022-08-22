اساقفة الكنيسة الكلدانية يوجهون نداء الى السياسيين العراقيين

2022/08/22 | 13:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه اساقفة الكنيسة الكلدانية نداء الى السياسيين العراقيين بمناسبة انعقاد مؤتمرهم السنوي برئاسة الكاردينال لويس روفائيل ساكو .

وقالوا في ندائهم ، خلال اجتماعهم المنعقد في الصرح البطريركي في بغداد ، انه :” لم يعرف العراق الهدوء والاستقرار منذ عشرين سنة.



وجاء الانسداد السياسي الحالي، فانعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لذا نهيب بكم اعطاء الاولوية لمصلحة البلاد ووحدة اراضيها، وسيادتها وامنها، وخدمة المواطنين الذين اتعبتهم الازمات المتراكمة “.

ودعوا السياسيين الى :” الترفّع عن المصالح الذاتية والحزبية، والاسراع بتشكيل حكومة وطنية كفيلة باصلاح شامل للعملية السياسية الخاطئة”.

واضافوا :” ان طموحنا ، كعراقيين ، ان تتشكَّل حكومة نزيهة وقادرة على تحمّل المسؤولية في معالجة التحديات الجسيمة بحرص وحزم، حكومة قوية تفرض القانون والنظام، وتحرص على المال العام وتُنهي الفساد، حكومة تعزّز ثقافة المواطنة الحقيقية والاخوة وقبول الآخر واحترامه، وتوفر الخدمات”.

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