عالية نصيف: سلطة الطيران المدني خالفت قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل

2022/08/22 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، البيان الذي نشرته سلطة الطيران المدني بشأن العقد المشبوه مع شركة بزنس انتل “بالمشبوه والمليء بالمغالطات” وأنه يتضمن اعترافاً بأن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية، … Readmore

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