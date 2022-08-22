اسعار الغاز في اوروبا ترتفع اكثر من 8% للمرة الاولى

2022/08/22 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 2750 دولارا أمريكيا للمرة الأولى في اذار الماضي، حيث ارتفعت بنحو 8٪.قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا … Readmore

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