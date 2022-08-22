الصحة تعلن حصيلة جديدة لحادثة القطارة

2022/08/22 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن

حصيلة جديدة لحادثة قطارة الامام علي

(عليه السلام) في محافظة كربلاء.

وذكر بيان للوزارة، ان "حصيلة الانهيار

الترابي لقطارة الامام علي في كربلاء

المقدسة بلغت حتى الآ

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