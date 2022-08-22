بمشاركة (١٩) دولة و(٤٦) شخصية: انطلاق مهرجان تراتيل سجادية الثامن في محافظة كربلاء

2022/08/22 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم فعاليات مهرجان تراتيل

سجادية الثامن تحت شعار (بناء الذات

الانسانية واصلاحها في ادعية الامام

السجاد "عليه السلام") بحضور (٤٦) شخصية

من (١٩) دولة عربية واجنبية واسلامية.





وقال رئيس اللجنة ا

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