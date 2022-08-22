بالصور:معرض مجسمات حرفي يستعرض واقعة الطف ورسالات الانبياء في منطقة بين الحرمين وسط كربلاء

2022/08/22 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجسمات على شكل رجال ونساء واطفال وشباب

وخيام وبيوت واشجار وسيوف ومعدات حرب

وخيول وابل وانهر وكهوف وطوامير صنعتها

ايدي نساء متخصصات ولوحات رسمت واخرى

طرزت وكتب واقراص مدمجة، كل ذلك تعرضه

مؤسسة المهدي م

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