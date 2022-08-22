2022/08/22 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد حليم الفتلاوي ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ضمن الوفد المرسل إلى مكان حادثة قطارة الإمام علي (ع)، اليوم الاثنين، على ضرورة إعادة تأهيلها وتكون تحت عناية الدولة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل الصدر يدعو الى ضرورة إغلاق القطارة وإعادة تأهيلها بحسب الطرق العمرانية السليمة المركز الخبري الوطني.

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