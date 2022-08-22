2022/08/22 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني احتفت شركة آبل (Apple) الأميركية بشاب جزائري كشف إحدى الثغرات الخطيرة في نظامها الأمني وأدرجت اسمه مرتين على قائمة الشرف الخاصة بها والتي تنشرها في موقعها الإلكتروني.وذكرت “آبل” -عبر موقعها الإلكتروني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” تحتفي بـ”هاكر” جزائري..



اكتشف ثغرتين خطيرتين في الأنظمة الأمنية لمنتجات الشركة المركز الخبري الوطني.

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