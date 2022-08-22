ممثل الصدر يؤكد اعادة تأهيل قطارة الامام ع

2022/08/22 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل مقتدى الصدر يؤكد اعادة نأهيل قطارة الامام ع.

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