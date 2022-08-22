2022/08/22 | 13:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يدعو الرئيس بشار الأسد لحضور اجتماع منظمة شنغهاي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يدعو الرئيس بشار الأسد لحضور اجتماع منظمة شنغهاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).