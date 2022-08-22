دولة القانون: حل مجلس النواب يكون عبر المادة 64

2022/08/22 | 13:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، 22 آب، 2022، ان حل مجلس النواب، يكون من...

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