إيران تدلي بموقف جديد حول ما يجري في العراق من أحداث

2022/08/22 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، حول ما يجري من أحداث راهنة في العراق.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات تابعتها ايرث نيوز، إن “علاقاتنا مع الحكومة العراقية بناءة وقائمة على المصالح المشتركة”، مضيفا أن “إيران تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع التيارات السياسية العراقية ونحن دائما نتصرف بمسؤولية لمساعدة أشقائنا العراقيين […]

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