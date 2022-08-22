طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة التنف على الحدود العراقية السورية

2022/08/22 | 13:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر امني، الاثنين، 22 آب، 2022، بأن طائرة مسيّرة استهدفت قاعدة تابعة للتحالف...

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