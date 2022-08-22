2022/08/22 | 13:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استغرب النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، 22 آب، 2022، استمرار مدير صحة...

ظهرت المقالة نائب: مدير صحة نينوى يتابع عمله رغم صدور امر إقالته أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مدير صحة نينوى يتابع عمله رغم صدور امر إقالته) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مدير صحة نينوى يتابع عمله رغم صدور امر إقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).